Авторитетный инсайдер представил свою информацию о Серхио Пересе и «Кадиллаке»

Авторитетный инсайдер Томас Махер опроверг недавний слух относительно мексиканского гонщика Серхио Переса. Ранее сразу несколько изданий сообщали, что Перес вернётся в Формулу-1 в 2026 году в статусе гонщика «Кадиллака». Отмечалось, что о контракте может быть объявлено в ближайшее время.

«Повторю то, что источники сообщили мне ранее на этой неделе: никаких объявлений о составе гонщиков «Кадиллака» в этот уикенд не ожидается. Кроме того, источники сообщают, что на данный момент никаких решений по поводу пилотов не принято», — написал Махер на своей странице в социальных сетях.

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