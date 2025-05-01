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Сайнс: совсем не удивлён проблемами Хэмилтона

Сайнс: совсем не удивлён проблемами Хэмилтона
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Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что не удивлён проблемами, с которыми столкнулся семикратный чемпион Ф-1 и гонщик «Феррари» британец Льюис Хэмилтон.

«Совсем не удивлён проблемами Хэмилтона. Я ожидал, что мы оба столкнёмся с трудностями, потому что в этом виде спорта нет неожиданностей. В этом сезоне мы с Льюисом обрели новых товарищей по команде, которые уже хорошо адаптировались к коллективу изнутри и уже выжимают максимум возможностей из болидов. Нельзя просто прийти и сразу быть на 0,2 или 0,3 секунды быстрее их. Это невозможно. Поэтому, чтобы выйти на их уровень, нужно время.

Нет никаких секретов. Они знают гораздо больше, чем вы. И чем раньше вы начнёте выступать на их уровне, тем лучше. Но для некоторых пилотов период адаптации может занять больше или меньше времени», — приводит слова Сайнса портал Motorsport Week.

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