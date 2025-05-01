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В «Феррари» представили специальный голубой шлем Леклера для ГП Майами

В «Феррари» представили специальный голубой шлем Леклера для ГП Майами
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Пресс-служба итальянского гоночного коллектива «Феррари» представила специальный голубой шлем, в котором выступит пилот команды монегаск Шарль Леклер на Гран-при Майами.

На шлеме можно заметить рекламу, которую разместили спонсоры команды. К примеру, IBM, UniCredit, HP, Global Poker и прочие.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Гран-при Майами пройдёт со 2 по 4 мая. После пяти этапов «Королевских гонок» Кубок конструкторов возглавляет команда «Макларен» — 188 очков. «Мерседес» расположился на втором месте — 111. Третий коллектив — «Ред Булл» — с 89 баллами на счету.

Ранее Алексей Попов раскритиковал «Феррари» за ливрею на ГП Майами, восхитившись «Рейсинг Буллз».

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