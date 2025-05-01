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Алонсо ответил, почему Ньюи не должен исправлять недостатки болида команды 2025 года

Алонсо ответил, почему Ньюи не должен исправлять недостатки болида команды 2025 года
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о решении конструктора команды Эдриана Ньюи сосредоточиться исключительно на работе с машиной 2026 года.

«У меня нет знаний или опыта в сфере Эдриана. Он предпочёл бы присоединиться к команде год назад. Уверен, он считает, что опоздал, и я понимаю, почему он сосредоточен на машине 2026 года. Он не занимался ей, не имеет никакого отношения, так что вряд ли он должен исправлять её недостатки», — приводит слова Алонсо AS.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 10 очков. Лидером является «Макларен», на счету которого 188 очков.

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