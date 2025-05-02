Mustang GTD побил свой же рекорд — это самая быстрая американская машина на «Нордшляйфе»

Немецкий пилот Дирк Мюллер за рулём Ford Mustang GTD проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 6:52.072, тем самым установив новый рекорд «Нордшляйфе» для американских машин. Титул быстрейшего автомобиля из США Mustang GTD завоевал в 2024 году — тогда целью было проехать круг быстрее чем за семь минут, и Мюллер показал время 6:57.685. Таким образом, новый результат американского спорткара на 5,6 секунды лучше.

Права на видео принадлежат Ford Motor Company. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Ford Motor Company.

Дирк Мюллер представляет Ford с 2016 года, и в составе экипажа Ford Chip Ganassi Racing вместе с Джоуи Хэндом и Себастьеном Бурде сначала выиграл «24 часа Ле-Мана» 2016 года в зачёте LMGTE, а в 2017-м первенствовал в «24 часах Дейтоны» в классе GTLM.

Ford Mustang GTD был представлен в 2023 году как дорожная версия гоночного автомобиля класса GT3. Модель оснащается 5,2-литровым двигателем Predator V8 мощностью 608 кВт (826 л. с.), её максимальная скорость — 325 км/ч.

Чуть ранее в Porsche отчитались о рекорде «Нордшляйфе» для машин с механической коробкой передач.