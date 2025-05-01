Берни Экклстоун назвал причину, почему «Кадиллак» должен выбрать Мика Шумахера

Бывший глава Формулы-1 британец Берни Экклстоун высказал мнение, что немецкий пилот Мик Шумахер стал бы хорошим вариантом для команды «Кадиллак», которая присоединится к «Королевским гонкам» в 2026 году.

«Если бы Михаэль был рядом, Мик сегодня выступал бы в Формуле-1. Что говорит в его пользу? Имя Шумахера ещё более популярно в США, чем в Европе. Формула-1 могла бы продолжать использовать это имя», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.

В Формуле-1 Мик выступал за «Хаас», который покинул после завершения сезона 2022 года. В настоящий момент Шумахер выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

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