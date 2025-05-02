В ФИА скорректировали спортивный регламент после инцидента между Берманом и Ферстаппеном

В Международной автомобильной федерации (ФИА) скорректировали спортивный регламент после инцидента, который произошёл на Гран-при Австралии в этом году между пилотом «Хааса» Оливером Берманом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Во время гонки Берман отставал на круг, когда на трассу выехал сейфти-кар. Согласно правилам, перед возобновлением гонки ему разрешили вернуться в круг к остальным участникам. Однако руководство команды сообщило Оливеру, чтобы тот заехал на пит-стоп. После Берман выехал с пит-лейна в числе лидеров, оказавшись на трассе перед болидом Макса Ферстаппена, который в тот момент был третьим.

Из-за данного инцидента руководство ФИА перед Гран-при Майами приняло решение скорректировать пункт 55.14 спортивного регламента. Теперь директор гонки на своё усмотрение имеет право закрывать выезд на пит-лейн в момент проезда сейфти-кара, чтобы не дать соперникам присоединиться к лидерам заезда.