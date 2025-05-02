Хэмилтон высказался о предстоящем отцовстве Макса Ферстаппена

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поздравил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с предстоящим отцовством. В скором времени возлюбленная нидерландца Келли Пике должна родить ребёнка. Макс по этому случаю пропускал медиадень в рамках Гран-при Майами.

«Я просто желаю Максу всего наилучшего. Это удивительная и такая особенная вещь. На самом деле я немного поговорил с ним в Саудовской Аравии и увидел, как он взволнован. От всей души поздравляю его», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Напомним, Гран-при Майами проходит со 2 по 4 мая.

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