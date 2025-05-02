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Расселл предположил, повлияет ли на результаты Ферстаппена рождение ребёнка

Расселл предположил, повлияет ли на результаты Ферстаппена рождение ребёнка
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о предстоящем отцовстве гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. В скором времени возлюбленная нидерландца Келли Пике должна родить ребёнка.

«Все мы профессионалы, но это часть личной жизни. Для любого рождение ребёнка — особенный момент. Желаю им всего наилучшего. Как уже сказал Нико [Хюлькенберг], такие моменты, вероятно, привносят что-то новое в жизни многих. Я знаю, каково это, когда вижу своих племянников. Это не мои дети, но они приносят мне столько радости, когда я провожу с ними время.

Результаты Макса после рождения ребёнка? В прошлом мы видели пилотов, у которых были дети. И такие гонщики выигрывали чемпионаты, выигрывали заезды. Так что не вижу никаких предпосылок для изменения его профессионализма», — приводит слова Расселла GPblog.

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