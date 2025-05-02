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Пиастри — об инциденте с Ферстаппеном в Джидде: речь идёт не о правилах, а об инстинктах

Пиастри — об инциденте с Ферстаппеном в Джидде: речь идёт не о правилах, а об инстинктах
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал инцидент с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в первом повороте Гран-при Саудовской Аравии.

«Я не удивлён, что это стало такой темой для разговоров. Речь идёт о лидерстве в гонке в первом повороте, и это оказало влияние на результат. Думаю, решение стюардом было правильным. Я сразу после гонки сказал, что это был мой поворот и я не собираюсь отступать от этого.

В таком положении вы всегда пытаетесь выбрать лучшую траекторию. Думаю, здесь речь идёт не о правилах, а об инстинктах. Я вырос в серьёзных гонках и жду подобного в ответ. Конечно, у каждого, вероятно, есть немного разная интерпретация, но я думаю, что в такой момент всё сводится к инстинкту. Вы не хотите, чтобы вас обогнали.

Я не жду, что Макс будет гоняться против меня как-то иначе. Я всегда знаю, что с ним будет сложное сражение. Он всегда выкладывается на полную. Я горд тем, что в итоге я остался в пределах трассы и оказался в позиции, позволяющей выиграть гонку», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

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