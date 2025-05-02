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Хэмилтон призвал дать GPDA право голоса в решениях, принимаемых ФИА

Хэмилтон призвал дать GPDA право голоса в решениях, принимаемых ФИА
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон хотел бы, чтобы у GPDA было право голоса при решениях, принимаемых ФИА.

«Думаю, у нас очень сплочённая организация. И в конечном счёте мы хотим получить возможность тесно сотрудничать с ФИА. Мы все заинтересованы в совместной работе, чтобы сделать этот спорт лучше. Конечно, со временем у нас возникли некоторые трудности с коммуникацией. У нас нет позиции власти за столом с ФИА. И это должно измениться.

Дело не в том, что мы хотим что-то контролировать. Но мы хотим, чтобы нас услышали. Люди принимают решения за других, даже если они никогда не были в этой роли. Было бы здорово иметь точку зрения пилотов. Это то, чего мы хотим добиться», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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