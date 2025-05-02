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«Кадиллак» предложил Пересу контракт на 3 года, у пилота ещё два варианта — Motorsport

«Кадиллак» предложил Пересу контракт на 3 года, у пилота ещё два варианта — Motorsport
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Мексиканский бывший гонщик Формулы-1 Серхио Перес продолжает вести переговоры о контракте с командой «Кадиллак». Об этом сообщает Motorsport.

Как информирует источник, американская команда предлагает Серхио трёхлетний контракт. Однако Перес пока не принял окончательного решения о месте продолжения карьеры, поскольку имеет на руках предложения ещё от двух команд.

Ожидается, что окончательное решение Перес примет в мае. При этом о имени потенциального второго пилота «Кадиллака» пока неизвестно, поскольку команда рассматривает многочисленные варианты.

Напомним, Перес выступал в качестве гонщика Ф-1 с 2011 по 2024 год. В последнем сезоне, который Серхио провёл за «Ред Булл», ему удалось стать восьмым в личном зачёте пилотов Формулы-1 по итогам года, набрав 152 очка.

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