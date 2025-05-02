Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен получит новое днище на Гран-при Майами — RacingNews365

Ферстаппен получит новое днище на Гран-при Майами — RacingNews365
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен получит новое днище на Гран-при Майами, который пройдёт в одноимённом городе в эти выходные. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, на этап будет привезена только одна деталь, в связи с чем напарнику Ферстаппена Юки Цуноде придётся подождать как минимум до этапа в Имоле, чтобы получить обновления.

Как сообщалось ранее, Ферстаппен пропустит медиадень в рамках Гран-при Майами из-за рождения ребёнка. Ожидается, что Ферстаппен прибудет в паддок к пятничной тренировке и проведёт в Майами полный уикенд. Также отмечается, что «Ред Булл» отказался от дальнейших комментариев ситуации из уважения к частной жизни Макса и его семьи.

Гран-при Майами будет проходить со 2 по 4 мая. Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов.

Материалы по теме
Ферстаппен уходит, Перес возвращается? 5 актуальных трансферных интриг Формулы-1
Ферстаппен уходит, Перес возвращается? 5 актуальных трансферных интриг Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android