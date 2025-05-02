Ферстаппен получит новое днище на Гран-при Майами — RacingNews365

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен получит новое днище на Гран-при Майами, который пройдёт в одноимённом городе в эти выходные. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, на этап будет привезена только одна деталь, в связи с чем напарнику Ферстаппена Юки Цуноде придётся подождать как минимум до этапа в Имоле, чтобы получить обновления.

Как сообщалось ранее, Ферстаппен пропустит медиадень в рамках Гран-при Майами из-за рождения ребёнка. Ожидается, что Ферстаппен прибудет в паддок к пятничной тренировке и проведёт в Майами полный уикенд. Также отмечается, что «Ред Булл» отказался от дальнейших комментариев ситуации из уважения к частной жизни Макса и его семьи.

Гран-при Майами будет проходить со 2 по 4 мая. Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов.