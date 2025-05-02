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Экс-напарник Шумахера надеется, что Михаэль скоро появится в паддоке Формулы-1

Экс-напарник Шумахера надеется, что Михаэль скоро появится в паддоке Формулы-1
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Джонни Херберт, бывший напарник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, увидел позитивный знак в том, что немец подписал шлем для благотворительного аукциона, организованного чемпионом мира Джеки Стюартом.

«Это был чудесный момент. Мы не видели ничего подобного уже много лет, и, надеюсь, это хороший знак. Надеюсь, Михаэль идёт на поправку. Для семьи это был долгий и ужасный путь, и, возможно, мы скоро увидим его в паддоке Формулы-1.

Появление Михаэля Шумахера на гоночном уикенде Формулы-1 стало бы одним из тех особенных моментов для одного из величайших гонщиков, которых мы когда-либо видели. Это было бы очень кстати, не только для всех в паддоке, но и для всех болельщиков в мире. Учитывая ужасную ситуацию, в которой он оказался, это было бы потрясающе. Я надеюсь, что мы продолжим слышать эти позитивные новости чаще», — приводит слова Джонни Херберта Motorsport.

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