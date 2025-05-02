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ФИА смягчит ограничение скорости на пит-лейне, но не на всех трассах — The Race

ФИА смягчит ограничение скорости на пит-лейне, но не на всех трассах — The Race
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Международная автомобильная федерация (ФИА) повысит ограничение скорости на пит-лейне на отдельных гонках в сезоне-2025, сообщает The Race.

Как сообщает источник, ФИА поддержала идею отказаться от ограничения скорости в 60 км/ч на таких трассах, как в Сингапуре и Нидерландах. Как сообщает источник, подобное решение позволит снизить время пит-стопа в Сингапуре с 29 сек. до 22-23.

Как ожидается, это не повлечёт за собой изменений в спортивном регламенте Формулы-1, поскольку на таких трассах ограничение скорости на пит-лейне прописывается отдельно в судейских записках.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИА и Формула-1 озадачены сложившейся ситуацией с малым количеством активности в первых гонках сезона-2025, а тот факт, что большинство Гран-при проходят с одной остановкой для всех гонщиков, только усугубляет ситуацию.

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