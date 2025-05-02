Инсайдер рассказал о разногласиях в «Альпин» из-за Дуэна и Кола

Известный журналист Педро Мартин Флорес высказался о ситуации вокруг возможной замены Джека Дуэна на Франко Колапинто в команде «Альпин».

«Джек Дуэн прямо сейчас находится в Майами, и у него на это есть своя причина. Она заключается в том, что в команде, как я уже говорю несколько недель, существуют разные мнения по этому вопросу. Одна часть команды выступает за то, чтобы убрать Дуэна, а вторая часть не согласна с этим.

И в некотором смысле те, кто не согласен с отстранением Дуэна, основывают это на том факте, что они не могут утверждать, что австралиец до сих пор выступал плохо. В определённых ситуациях он не отставал от Гасли, и, несмотря на некоторые очевидные проблемы, в команде не видят в его выступлениях негатива, чтобы убрать его с должности боевого пилота.

Речь идёт про поддержку Олвиера Оукса. Оукса. С другой стороны, есть проблема Бриаторе, вы знаете его позицию, его приверженность, его идею. Но Бриаторе справится с этой задачей», — сказала Педро Фермин Флорес на своем канале YouTube-канале.