Норрис считает, что Пиастри лучше даётся адаптация к новой машине «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что его напарник Оскар Пиастри лучше адаптировался к изменениям машины в сравнении с образцом болида 2024 года.

«Есть определённые вещи в машине, которые не позволяют мне чувствовать то, что мне нужно чувствовать. Мы говорим о мелочах, это не значит, что мне вдруг стало невозможно пилотировать. Просто когда мы говорим о квалификации, то я жалуюсь на сотые доли секунды, тысячные доли секунды, и ни на что больше.

Возможно, Пиастри чуть проще адаптироваться к изменениям в машине. Но, думаю, работа пилота — искать способы адаптации к болиду. Но, конечно, есть компромиссы. Команда также пытается помочь вам получить максимум от машины. Очевидно, что были некоторые изменения в болиде в сравнении с прошлым годом. И то, подходит ли это больше Оскару, или он просто лучше приспособился — знать не мне, и тратить на это время я не хочу.

Мне, конечно, это навредило, и я не могу выступать на том уровне, на котором был в конце прошлого сезона, хотя я считаю, что это мой лучший уровень. Думаю, последующие новинки мне помогут привыкнуть к машине», — приводит слова Норриса RaceFans.