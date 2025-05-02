Юки Цунода объяснил свои проблемы в третьих сегментах квалификаций

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался об области, над которой ему нужно работать в австрийской команде.

«Если говорить честно, то на последних нескольких Гран-при я не смог собрать всё воедино в третьем сегменте. Я показал лучшие результаты в первом и втором сегментах. Но если вдруг начать атаковать чуть больше, даже на пару процентов, то машина реагирует совершенно иначе, чем я привык.

Пока я не могу это предсказать. Это придёт само по себе, с опытом. Но мне пока не удалось добиться хорошего результата в третьих сегментах. Это то, над чем мне нужно работать. Если я смогу квалифицироваться выше, то у меня будет больше шансов набрать очки и я смогу быть более гибким с командой в вопросах стратегии. Это приоритет для работы», — приводит слова Цуноды RaceFans.