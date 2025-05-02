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Джек Дуэн: Бриаторе выполняет исключительную работу

Джек Дуэн: Бриаторе выполняет исключительную работу
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Пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о работе исполнительного советника команды Флавио Бриаторе.

«Флавио старается сделать всё от него зависящее, чтобы дать нам машину, за рулём которой мы сможем показывать результат, и вернуть «Альпин» на передовые позиции.

В этом виде спорта подобное не происходит в одночасье. И, конечно, есть много факторов, которые помогают всё собрать воедино. В некоторых областях нам нужно больше прибавлять, в некоторых — меньше. На прямых у нас чуть больше проблем, что несколько находится не под нашим контролем.

Есть моменты, в которых мы можем оказать влияние, есть — в которых он. Но наша задача убедиться, что машина находится в том окне, из которого мы можем извлекать результат и привозить очки. Но Бриаторе делает исключительную работу», — приводит слова Дуэна RacingNews365.

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