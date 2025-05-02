Норрис объяснил, почему он не беспокоится насчёт выступлений Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своём очковом дефиците относительно напарника Оскара Пиастри.

«Не стоит лишний раз беспокоиться. Оскар хорошо выступает и заслуживает этого. Я не особо верю в импульсивность, но я делаю то, что могу. Разумеется, я допустил несколько ошибок и не нахожусь там, где мне нужно быть, но я верю, что смогу выйти на нужный уровень достаточно скоро. Так что у меня нет причин для беспокойства. Впереди всего лишь шестой этап сезона из 24.

Я знаю, что мне нужно прибавлять, включить нужную передачу. Я делаю всё, что могу, каждый уикенд и стараюсь прогрессировать. У меня есть скорость, есть гоночный темп. Мне нужно подправить детали. Это сложно, но я верю, что у меня получится», — приводит слова Норриса Total Motorsport.