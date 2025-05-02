«Наш величайший дар». Макс Ферстаппен объявил о рождении дочки

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, а также пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен объявил о том, что его девушка Келли Пике родила дочь.

«Добро пожаловать в этот мир, милая Лили. Наши сердца наполнены радостью больше, чем когда-либо — ты наш величайший дар. Мы так сильно тебя любим», — подписал фото Ферстаппен, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ферстаппена

Напомним, в данный момент нидерландский пилот занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 87 очков. Макс уступает лишь гонщикам британской команды «Макларен» — Ландо Норрису и Оскару Пиастри.