Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дуэн: мне нравится прямота Бриаторе

Дуэн: мне нравится прямота Бриаторе
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о своих взаимоотношениях с исполнительным консультантом французской команды Флавио Бриаторе.

«Бриаторе — потрясающая личность. Думаю, это настоящая икона, человек, на которого я равнялся очень, очень долгое время. Мне нравится его жёсткость и близость к сути. Он не допускает различной ерунды. Он не обманывает, и ты быстро понимаешь, что происходит. Мне это нравится гораздо больше, чем шепотки за спиной, это очевидно.

Всё между нами было предельно понятно. Он очень хотел, чтобы я забыл обо всей шумихе вокруг, забыл о том, что происходит, и выложился по максимуму. Вот о чём мы с ним говорили. Всегда что-то происходит по какой-то причине, ничто не выходит наружу по ошибке. Поэтому я просто выполняю свою работу», — приводит слова Джека Дуэна RacingNews365.

Материалы по теме
Джек Дуэн: Бриаторе выполняет исключительную работу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android