Дуэн: мне нравится прямота Бриаторе

Пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о своих взаимоотношениях с исполнительным консультантом французской команды Флавио Бриаторе.

«Бриаторе — потрясающая личность. Думаю, это настоящая икона, человек, на которого я равнялся очень, очень долгое время. Мне нравится его жёсткость и близость к сути. Он не допускает различной ерунды. Он не обманывает, и ты быстро понимаешь, что происходит. Мне это нравится гораздо больше, чем шепотки за спиной, это очевидно.

Всё между нами было предельно понятно. Он очень хотел, чтобы я забыл обо всей шумихе вокруг, забыл о том, что происходит, и выложился по максимуму. Вот о чём мы с ним говорили. Всегда что-то происходит по какой-то причине, ничто не выходит наружу по ошибке. Поэтому я просто выполняю свою работу», — приводит слова Джека Дуэна RacingNews365.