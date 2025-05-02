Цунода рассказал о проблемах, возникших на частных тестах с «Ред Булл»

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о проблемах, с которыми он и команда столкнулись на частных тестах в Сильверстоуне.

«Меня ждала классическая британская погода. Сначала было сыро, а мы не взяли с собой дождевые шины, потому что не хотели тратить ограниченный километраж тестов. Так что нам пришлось довольно долго ждать, пока трасса высохнет.

К сожалению, в конце дня у нас возникла дополнительная проблема. В итоге мы проехали не так уж и много, но это всё равно был классный опыт. Это были совершенно другие условия и совершенно другие характеристики поворотов по сравнению с предыдущими гонками, в которых я участвовал. Как бы то ни было, это были положительные тесты для меня с точки зрения опыта», — приводит слова Цуноды RacingNews365.