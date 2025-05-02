Расселл — об отмене штрафов за мат: хотим видеть изменения, а не слышать разговоры

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможных изменениях в правилах, подразумевающих штрафы за мат и дисциплинарные нарушения, которые могут приводить в том числе и к дисквалификациям.

«Мы хотим видеть изменения, видеть, как они вступят в силу, а не просто слышать разговоры о том, что ФИА рассматривает возможность таких изменений. Мы тоже можем много чего рассматривать. Мы чётко дали понять, что хотим изменений в этих правилах.

Когда они произойдут — тогда мы и будем это комментировать. Но на данный момент эти изменения только рассматриваются. Так что в настоящий момент слова не имеют никакого значения», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.