Алонсо надеется, что «Астон Мартин» прибавит в 2025 году

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о проблемах команды в 2025 году.

«Мы не так быстры, как хотелось бы, не на том уровне, на который мы рассчитывали. Но я не думаю, что проблема в одной области. Есть совокупность факторов, которые в данный момент делают машину медленнее и усложняют управляемость. Мы не так быстры, как некоторые наши конкуренты в середине пелотона. Эти команды смогли приблизиться к топ-4, в то время как нам этого сделать не удалось. Нам нужно лучше выполнять свою работу. И я надеюсь, что в ближайших гонках мы сможем сделать шаг вперёд», — приводит слова Алонсо ESPN.

В настоящий момент «Астон Мартин» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 10 очков. Лидером является «Макларен», на счету которого 188 очков.