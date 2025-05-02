Макс Ферстаппен прибыл в паддок за 3,5 часа до старта единственной тренировки ГП Майами

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прибыл в паддок за 3,5 часа до старта первой и единственной тренировки Гран-при Майами. Свободная практика начнётся в 19:30 мск.

Фотограф «Королевских гонок» запечатлел Ферстаппена, который идёт вместе со своим менеджером Раймондом Вермёленом.

Фото: x.com/F1

Фото: x.com/F1

Ранее четырёхкратный чемпион объявил, что у него и его девушки, бразильской модели Келли Пике, родилась дочь, которую назвали Лили.

После пяти этапов Формулы-1 в сезоне 2025 года у Ферстаппена на счету 87 очков и третье место в личном зачёте. Лидером является пилот «Макларена» Оскар Пиастри — 99 баллов. У Ландо Норриса — 89.