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Макс Ферстаппен прибыл в паддок за 3,5 часа до старта единственной тренировки ГП Майами

Макс Ферстаппен прибыл в паддок за 3,5 часа до старта единственной тренировки ГП Майами
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прибыл в паддок за 3,5 часа до старта первой и единственной тренировки Гран-при Майами. Свободная практика начнётся в 19:30 мск.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Не началось

Фотограф «Королевских гонок» запечатлел Ферстаппена, который идёт вместе со своим менеджером Раймондом Вермёленом.

Фото: x.com/F1

Фото: x.com/F1

Ранее четырёхкратный чемпион объявил, что у него и его девушки, бразильской модели Келли Пике, родилась дочь, которую назвали Лили.

После пяти этапов Формулы-1 в сезоне 2025 года у Ферстаппена на счету 87 очков и третье место в личном зачёте. Лидером является пилот «Макларена» Оскар Пиастри — 99 баллов. У Ландо Норриса — 89.

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