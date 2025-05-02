Макс Ферстаппен стал всего лишь вторым отцом среди действующих пилотов Формулы-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», стал вторым отцом среди пилотов «Королевских гонок», выступающих в 2025 году.

После рождения дочери Лили от своей девушки Келли Пике Ферстаппен присоединился к немецкому гонщику «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу. У 37-летнего немца также есть дочь.

Напомним, в данный момент нидерландский пилот занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 87 очков. Макс уступает лишь гонщикам британской команды «Макларен» — Ландо Норрису и Оскару Пиастри.

Ферстаппен прибыл в паддок Майами за 3,5 часа до старта первой и единственной тренировки шестого этапа.