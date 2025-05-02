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«Добро пожаловать в клуб!» Нико Хюлькенберг поздравил Макса Ферстаппена с отцовством

«Добро пожаловать в клуб!» Нико Хюлькенберг поздравил Макса Ферстаппена с отцовством
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37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий коллектив «Кик-Заубер», поздравил 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с рождением дочери Лили. Нико и Макс — единственные отцы в паддоке среди гонщиков.

«Забавно, что с тех пор как Чеко [Перес] и Кевин [Магнуссен] ушли в конце прошлого года, я оставался единственным отцом [среди пилотов в паддоке]. Теперь Макс присоединяется к этому клубу. Я надеюсь, что у него будет хороший сон! Нам очень повезло. Впереди много открытий. С этим связано много прекрасного. Я уверен, что ему это понравится», — приводит слова Хюлькенберга издание Crash.

«Поздравляю! И добро пожаловать в клуб», — написал Нико позже в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

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