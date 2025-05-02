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ФИА раскрыла, какие обновления «Ред Булл», «Мерседес» и «Альпин» привезли на ГП Майами

Международная автомобильная федерации (ФИА) выложила перечень обновлений команд Формулы-1 «Ред Булл» для болида RB21 Макса Ферстаппена, а также «Мерседеса» и «Альпин», которые будут установлены на Гран-при Майами.

В «Ред Булл» привезли во Флориду новые края днища и дефлекторы глотки днища для оптимизации прохода воздушных потоков и для повышения прижимной силы. Обновлённые края имеют новые поверхности, которые увеличивают изгиб, что способствует увеличению локальной нагрузки. Юки Цунода будет использовать днище старого образца.

В «Мерседесе» изменили заднее антикрыло с обновлёнными закрылками, сделанными специально для Майами, чтобы помочь уменьшить лобовое сопротивление на длинных прямых в Майами.

Большой пакет обновлений подготовили и в «Альпин»: новые воздуховоды передних тормозов и изменённая передняя подвеска для улучшения прохода потоков воздуха.