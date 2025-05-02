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Формула-1 продлила Гран-при Майами до 2041 года

Формула-1 продлила Гран-при Майами до 2041 года
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Пресс-служба Формулы-1 объявила, что Гран-при Майами, проходящий на Международном автодроме в одноимённом городе Флориды, продлён на 10 лет — до 2041 года.

«Всего за три года Гран-при Майами зарекомендовал себя как одно из самых важных и зрелищных событий в нашем календаре, выдающийся пример качества и дальновидности, который действительно отражает дух и амбиции Формулы-1 в Соединённых Штатах.

Продление этого соглашения до 2041 года является стратегической вехой огромной важности,
усиливает наше присутствие в Америке и поддерживает постоянно укрепляющуюся связь с нашей развлекательной базой, которая постоянно растёт и полна энтузиазма, как никогда раньше.

Майами — не только необыкновенный город, но и поистине глобальный спортивный центр, энергичный, динамичный и культурный. Всё это было бы невозможно без дальновидности и неустанной преданности делу Стивена Росса и Тома Гарфинкеля, которым я выражаю свою искреннюю благодарность за лидерство, поддержку и преданность делу, с которыми они помогли превратить Гран-при Майами в мероприятие мирового уровня», — приводит слова президента «Королевских гонок» Стефано Доменикали пресс-служба серии.

В 19:30 мск начинается первая и единственная тренировка в Майами 2025 года.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
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