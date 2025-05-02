«Поздравляю, большой папочка!» Цунода отреагировал на рождение дочери у Макса Ферстаппена

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», поздравил своего напарника, 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, с рождением дочери Лили, матерью которой является возлюбленная Макса Келли Пике.

«Хэй, большой папочка! Огромные поздравления! С нетерпением жду знакомства с твоим малышом», — сказал Цунода в видео, опубликованном в социальных сетях.

Ферстаппен после рождения дочери прибыл в паддок Гран-при Майами за 3,5 часа до старта первой и единственной тренировки шестого этапа. По итогам свободных заездов нидерландец продемонстрировал третий результат, уступив Оскару Пиастри из «Макларена» и Шарлю Леклеру из «Феррари».