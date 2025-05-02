«Поздравляю, большой папочка!» Цунода отреагировал на рождение дочери у Макса Ферстаппена
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25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», поздравил своего напарника, 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, с рождением дочери Лили, матерью которой является возлюбленная Макса Келли Пике.
«Хэй, большой папочка! Огромные поздравления! С нетерпением жду знакомства с твоим малышом», — сказал Цунода в видео, опубликованном в социальных сетях.
Ферстаппен после рождения дочери прибыл в паддок Гран-при Майами за 3,5 часа до старта первой и единственной тренировки шестого этапа. По итогам свободных заездов нидерландец продемонстрировал третий результат, уступив Оскару Пиастри из «Макларена» и Шарлю Леклеру из «Феррари».
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:27.128
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.356
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.430
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