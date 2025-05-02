Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норриса выпустили на трассу с инструментами на болиде в первой тренировке ГП Майами

Норриса выпустили на трассу с инструментами на болиде в первой тренировке ГП Майами
Комментарии

Механики команды Формулы-1 «Макларен» выпустили британского гонщика коллектива Ландо Норриса на прогревочный круг первой и единственной тренировки шестого этапа сезона-2025 — Гран-при Майами — с инструментами, лежащими на кокпите MCL39.

Фото: Кадр из трансляции

Свободные заезды начались в 19:30 мск и продлятся до 20:30. Текстовая трансляция сессии доступна в Матч-центре.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:27.128
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.356
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.430

После пяти этапов 2025 года Норрис занимает второе место в личном зачёте, имея на своём счету 89 очков. Лидером является его напарник Оскар Пиастри — 99 баллов. Третье место — у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (87).

Материалы по теме
Официально
Формула-1 продлила Гран-при Майами до 2041 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android