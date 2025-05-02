Норриса выпустили на трассу с инструментами на болиде в первой тренировке ГП Майами

Механики команды Формулы-1 «Макларен» выпустили британского гонщика коллектива Ландо Норриса на прогревочный круг первой и единственной тренировки шестого этапа сезона-2025 — Гран-при Майами — с инструментами, лежащими на кокпите MCL39.

Фото: Кадр из трансляции

Свободные заезды начались в 19:30 мск и продлятся до 20:30. Текстовая трансляция сессии доступна в Матч-центре.

После пяти этапов 2025 года Норрис занимает второе место в личном зачёте, имея на своём счету 89 очков. Лидером является его напарник Оскар Пиастри — 99 баллов. Третье место — у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (87).