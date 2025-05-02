Зак Браун на ГП Майами затроллил «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение шин

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун во время первой и единственной практики шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами — затроллил коллектив «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение резины в 2024 году с использованием воды внутри шин.

Фото: Кадр из трансляции

Браун появился на командном мостике «Макларена» с бутылкой, на которой написано: «Вода для шин». И пил из неё.

После пяти этапов 2025 года пилот британской команды Оскар Пиастри занимает первое место в личном зачёте — 99 очков. Вторая позиция у его партнёра Ландо Норриса — 89 баллов. Третье место — у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (87).

Ранее в «Макларене» выпустили Ландо Норриса на трассу с инструментами, лежащими на болиде.