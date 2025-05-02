Зак Браун на ГП Майами затроллил «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение шин
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун во время первой и единственной практики шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами — затроллил коллектив «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение резины в 2024 году с использованием воды внутри шин.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:27.128
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.356
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.430
Фото: Кадр из трансляции
Браун появился на командном мостике «Макларена» с бутылкой, на которой написано: «Вода для шин». И пил из неё.
После пяти этапов 2025 года пилот британской команды Оскар Пиастри занимает первое место в личном зачёте — 99 очков. Вторая позиция у его партнёра Ландо Норриса — 89 баллов. Третье место — у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (87).
Ранее в «Макларене» выпустили Ландо Норриса на трассу с инструментами, лежащими на болиде.
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