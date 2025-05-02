Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун на ГП Майами затроллил «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение шин

Зак Браун на ГП Майами затроллил «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение шин
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун во время первой и единственной практики шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами — затроллил коллектив «Ред Булл» из-за жалоб на запрещённое охлаждение резины в 2024 году с использованием воды внутри шин.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:27.128
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.356
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.430

Фото: Кадр из трансляции

Браун появился на командном мостике «Макларена» с бутылкой, на которой написано: «Вода для шин». И пил из неё.

После пяти этапов 2025 года пилот британской команды Оскар Пиастри занимает первое место в личном зачёте — 99 очков. Вторая позиция у его партнёра Ландо Норриса — 89 баллов. Третье место — у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макса Ферстаппена (87).

Ранее в «Макларене» выпустили Ландо Норриса на трассу с инструментами, лежащими на болиде.

Материалы по теме
Фото
Норриса выпустили на трассу с инструментами на болиде в первой тренировке ГП Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android