Пиастри — лучший в единственной практике ГП Майами, Ферстаппен — 3-й, Берман разбил болид

В пятницу, 2 мая, во Флориде, США, завершилась первая и единственная тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами. Лучшее время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат продемонстрировал Шарль Леклер из «Ферарри». Третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Британец Оливер Берман из «Хааса» меньше, чем за пять минут до конца сессии, разбил болид, что вызвало красные флаги.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:27.128.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.356.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.430.

4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.550.

5. Александер Албон («Уильямс») +0.827.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.840.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.930.

8. Юки Цунода («Ред Булл») +1.027.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.099.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.115.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.246.

12. Ландо Норрис («Макларен») +1.263.

13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.428.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.445.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.643.

16. Оливер Берман "(Хаас") +1.868.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1.956.

18. Эстебан Окон («Хаас») +2.051.

19. Джек Дуэн («Альпин») +2.229.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.234.

Спринт-квалификация начнётся сегодня в 23:30 мск.