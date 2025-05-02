Пиастри — лучший в единственной практике ГП Майами, Ферстаппен — 3-й, Берман разбил болид

В пятницу, 2 мая, во Флориде, США, завершилась первая и единственная тренировка шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами. Лучшее время показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат продемонстрировал Шарль Леклер из «Ферарри». Третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Британец Оливер Берман из «Хааса» меньше, чем за пять минут до конца сессии, разбил болид, что вызвало красные флаги.
Фото: Кадр из трансляции
Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:27.128.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.356.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.430.
4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.550.
5. Александер Албон («Уильямс») +0.827.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.840.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.930.
8. Юки Цунода («Ред Булл») +1.027.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.099.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.115.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.246.
12. Ландо Норрис («Макларен») +1.263.
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.428.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.445.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.643.
16. Оливер Берман "(Хаас") +1.868.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1.956.
18. Эстебан Окон («Хаас») +2.051.
19. Джек Дуэн («Альпин») +2.229.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.234.
Спринт-квалификация начнётся сегодня в 23:30 мск.