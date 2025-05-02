Хюлькенберг ответил, потеряет ли Ферстаппен скорость после рождения дочери

37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» ответил, потеряет ли четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» скорость после рождения дочери Лили.

«Теряется ли скорость после рождения ребёнка? Судите сами. Посмотрите на статистику и на то, что происходит на трассе. Думаю, что все люди, очевидно, разные, но могу говорить только за себя. Лично я не считаю, что после рождения ребёнка скорость теряется. Чувствую, что как только мы садимся в машину с опущенным визором, то начинаю забывать о происходящем за пределами трассы, ведь мы очень сосредоточены и нацелены на достижение максимальной эффективности.

Лично я считаю, что это даже дополнительное преимущество, поскольку дало мне так много вне работы и участия в Формуле 1. Я бы даже сказал, что рождение ребёнка было полезно для меня, если уж на то пошло», — приводит слова Хюлькенберга издание Crash.