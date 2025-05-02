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ФИА оштрафовала «Альпин» из-за нарушения Джека Дуэна во время практики ГП Майами

Международная автомобильная федерация (ФИА) оштрафовала команду Формулы-1 «Альпин» на € 1 тыс за превышение скорости во время проезда по пит-лейну австралийским гонщиком Джеком Дуэном во время первой и единственной практики шестого этапа 2025 года — Гран-при Майами. Дуэн показал 19-й результат.

При разрешённых 80 км/ч Джек проехал со скоростью в 97,5 км/ч.

Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:27.128

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.356

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.430

4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.550

5. Александер Албон («Уильямс») +0.827

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.840

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.930

8. Юки Цунода («Ред Булл») +1.027

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.099

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.115