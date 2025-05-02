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ФИА оштрафовала «Альпин» из-за нарушения Джека Дуэна во время практики ГП Майами

ФИА оштрафовала «Альпин» из-за нарушения Джека Дуэна во время практики ГП Майами
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Международная автомобильная федерация (ФИА) оштрафовала команду Формулы-1 «Альпин» на € 1 тыс за превышение скорости во время проезда по пит-лейну австралийским гонщиком Джеком Дуэном во время первой и единственной практики шестого этапа 2025 года — Гран-при Майами. Дуэн показал 19-й результат.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:27.128
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.356
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.430

При разрешённых 80 км/ч Джек проехал со скоростью в 97,5 км/ч.

Формула-1. Гран-при Майами. Первая тренировка (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:27.128
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.356
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.430
4. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.550
5. Александер Албон («Уильямс») +0.827
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.840
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.930
8. Юки Цунода («Ред Булл») +1.027
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.099
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.115

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