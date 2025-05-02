Хорнер объяснил преимущество ограничения электрической энергии двигателей Ф-1 2026 года

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу силовых установок 2026 года.

«Ведётся дискуссия о том, каким будет двигатель для будущего Формулы-1, но это произойдёт через два, три или четыре года. Тогда возникает вопрос о приведении в порядок действующих правил, которые ФИА представила на рассмотрение.

Я думаю, что они, наконец, внимательно ознакомились с этим регламентом и понимают, что в следующем году во время Гран-при может произойти огромное количество ситуаций, когда пилоты будут поднимать ногу с педали газа и доезжать на инерции. Это сведёт гонщиков с ума. Даже если будет открыта система DRS, то эффекта обгона, который вы обычно видите, не будет.

Поэтому они предложили нам оставить все технические характеристики без изменений, но просто уменьшить расход энергии электрической части силовой установки во время гонки, чтобы мы могли эффективно проезжать круг. В этом есть свои достоинства. Я думаю, что в более широком контексте Формулы-1 это, безусловно, заслуживает внимания. Это не меняет спецификацию, не меняет максимальную мощность таких двигателей. Это просто время использования энергии аккумулятора», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.