Руководитель «Ред Булл» Хорнер — о троллинге Брауна на ГП Майами: пришлём ему свой напиток
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер саркастично ответил генеральному директору «Макларена» Заку Брауну, который сидел на командном мостике первой и единственной тренировки Гран-при Майами с бутылкой, высмеивающей жалобы австрийского коллектива в 2024 году.
«Мы пришлем «Ред Булл», если ему понадобится немного энергии!» — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.
Лучшее время в тренировке Гран-при Майами показал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат продемонстрировал монегаск Шарль Леклер из «Ферарри». Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
02 мая 2025, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:27.128
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.356
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.430
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