Руководитель «Ред Булл» Хорнер — о троллинге Брауна на ГП Майами: пришлём ему свой напиток

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер саркастично ответил генеральному директору «Макларена» Заку Брауну, который сидел на командном мостике первой и единственной тренировки Гран-при Майами с бутылкой, высмеивающей жалобы австрийского коллектива в 2024 году.

«Мы пришлем «Ред Булл», если ему понадобится немного энергии!» — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.

Лучшее время в тренировке Гран-при Майами показал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второй результат продемонстрировал монегаск Шарль Леклер из «Ферарри». Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).