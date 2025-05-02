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Макс Ферстаппен впервые прокомментировал рождение дочери

Макс Ферстаппен впервые прокомментировал рождение дочери
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал рождение дочери Лили от своей возлюбленной Келли Пике.

«К счастью, мне удалось провести с ними несколько дней, когда она родилась. Никогда по-настоящему не знаешь, чего ожидать в такие моменты, но это было очень приятно и, безусловно, очень по-особенному.

Трудно ли стать отцом? В своём роде я уже являюсь отцом (для Пенелопы, дочери Даниила Квята. — Прим. «Чемпионата»). Я видел, как она росла, с тех пор как ей исполнился год. До этого момента я хорошо высыпался. Знал, что приеду в Майами с опозданием, так как мы находились в разных часовых поясах, поэтому я уже проспал восемь часов во время перелёта. Всё прошло хорошо. А в будущем, кто знает, может, уже будем путешествовать вместе», — приводит слова Ферстаппена издание ESPN.

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