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Руководитель «Альпин» после слов спонсора Колапинто заявил, что Франко не заменит Дуэна

Руководитель «Альпин» после слов спонсора Колапинто заявил, что Франко не заменит Дуэна
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Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс высказался о будущем пилота коллектива Джека Дуэна после слов спонсора Франко Колапинто, являющегося резервным гонщиком французов, что аргентинец сядет в болид уже в Имоле.

«На сегодняшний день Джек является нашим пилотом вместе с Пьером. Я думаю, мы достаточно ясно дали это понять. Я видел эти новости, как и все остальные. Думаю, это был спонсор из Аргентины, который за кадром высказывал своё мнение о Франко и о том, когда он сядет в машину.

Уверен, что в Аргентине найдется много людей, которые хотели бы видеть его за рулём машины уже в это воскресенье. На мой взгляд, мы как команда были достаточно открыты, чтобы понять, что это всего лишь шумиха, и Джеку нужно продолжать хорошо работать. Но я думаю, что, очевидно и вполне естественно, что всегда возникают подобные предположения», — приводит слова Оукса издание RaceFans.

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