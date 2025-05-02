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В «Ред Булл» похвалили Цуноду за то, что Юки не ориентируется на Ферстаппена

В «Ред Булл» похвалили Цуноду за то, что Юки не ориентируется на Ферстаппена
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно отозвался о японском пилоте коллектива Юки Цуноде.

«Он просто больше времени проводит за рулем, привыкает к технике, к тому, как работает команда и так далее. Я думаю, он отлично справляется со своими задачами. И Юки привнёс в команду по-настоящему позитивную энергию. Он обладает ярким характером. И также предлагает действительно полезные советы, которые задают хорошее направление.

Он проводит пятый год в Формуле-1 и провёл немало гонок, так что Юки прекрасно понимает, как всё устроено. И что я заметил в нем, так это то, что он не зациклен на том, что делает Макс. Он просто сосредоточен на своих настройках со своим инженером и не пытается отражать то, что происходит в другом конце гаража, что, на мой взгляд, является правильным подходом», — приводит слова Хорнера издание Autosport.

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