Антонелли взял поул в спринт-квалификации ГП Майами, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й

В ночь на 3 мая во Флориде, США, завершилась спринт-квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларена». Третье место — у напарника Пиастри Ландо Норриса.
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:26.482
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.045
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.100
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.255
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.309
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.326
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.548
8. Александер Албон («Уильямс») +0.711
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.061
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.308
После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:27.850
12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.070
13. Пьер Гасли 9»Альпин») — 1:28.167
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:28.375
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — время списано
После первого сегмента выбыли:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.028
17. Джек Дуэн («Альпин») — 1:29.171
18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:29.246
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:29.312
20. Оливер Берман («Хаас») — 1:29.825