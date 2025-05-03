Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1- Гран-при Майами — результат спринт-квалификации

Антонелли взял поул в спринт-квалификации ГП Майами, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 3 мая во Флориде, США, завершилась спринт-квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларена». Третье место — у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:26.482
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.045
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.100
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.255
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.309
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.326
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.548
8. Александер Албон («Уильямс») +0.711
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.061
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.308

После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:27.850
12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.070
13. Пьер Гасли 9»Альпин») — 1:28.167
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:28.375
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — время списано

После первого сегмента выбыли:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.028
17. Джек Дуэн («Альпин») — 1:29.171
18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:29.246
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:29.312
20. Оливер Берман («Хаас») — 1:29.825

Материалы по теме
«Это шутка!» Пилот «Альпин» Дуэн сорвался на команду в спринт-квалификации Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android