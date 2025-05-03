Антонелли взял поул в спринт-квалификации ГП Майами, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й

В ночь на 3 мая во Флориде, США, завершилась спринт-квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Майами. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вторым стал Оскар Пиастри из «Макларена». Третье место — у напарника Пиастри Ландо Норриса.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:26.482

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.045

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.100

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.255

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.309

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.326

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.548

8. Александер Албон («Уильямс») +0.711

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.061

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.308

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:27.850

12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.070

13. Пьер Гасли 9»Альпин») — 1:28.167

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:28.375

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — время списано

После первого сегмента выбыли:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.028

17. Джек Дуэн («Альпин») — 1:29.171

18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:29.246

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:29.312

20. Оливер Берман («Хаас») — 1:29.825