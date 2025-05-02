Юки Цунода не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Ф-1 на ГП Майами
Поделиться
24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий коллектив «Ред Булл», не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года Гран-при Майами, не успев начать вторую попытку.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
Полный список гонщиков, которые не прошли первый сегмент:
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
17. Джек Дуэн («Альпин»)
18. Юки Цунода («Ред Булл»)
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
20. Оливер Берман («Хаас»).
Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер комплиментарно отозвался о работе японского пилота, похвалив его за то, что он не ориентируется на 27-летнего четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена.
Комментарии
- 3 мая 2025
-
01:12
-
01:07
-
01:01
-
00:58
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:42
-
00:38
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:18
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:49
-
23:23
-
23:08
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
21:57
-
21:21
-
20:45
-
20:34
-
20:16
-
19:43
-
19:26
-
18:36
-
18:10
-
17:37
-
17:30
-
17:18
-
16:50
-
16:47
-
15:42