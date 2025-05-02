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Юки Цунода не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Ф-1 на ГП Майами

Юки Цунода не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Ф-1 на ГП Майами
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24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий коллектив «Ред Булл», не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года Гран-при Майами, не успев начать вторую попытку.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

Полный список гонщиков, которые не прошли первый сегмент:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
17. Джек Дуэн («Альпин»)
18. Юки Цунода («Ред Булл»)
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
20. Оливер Берман («Хаас»).

Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер комплиментарно отозвался о работе японского пилота, похвалив его за то, что он не ориентируется на 27-летнего четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена.

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