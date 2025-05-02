Юки Цунода не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Ф-1 на ГП Майами

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий коллектив «Ред Булл», не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года Гран-при Майами, не успев начать вторую попытку.

Полный список гонщиков, которые не прошли первый сегмент:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

20. Оливер Берман («Хаас»).

Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер комплиментарно отозвался о работе японского пилота, похвалив его за то, что он не ориентируется на 27-летнего четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена.