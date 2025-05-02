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«Это шутка!» Пилот «Альпин» Дуэн сорвался на команду в спринт-квалификации Гран-при Майами

«Это шутка!» Пилот «Альпин» Дуэн сорвался на команду в спринт-квалификации Гран-при Майами
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Австралийский гонщик Формулы-1 Джек Дуэн накричал на свою команду «Альпин» по радио после того, как не смог пройти во второй сегмент спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Это неприемлемо. Если вы собираетесь его [Пьера Гасли] отправить за мной, вы должны убедиться, что он готов, или выпустить до меня. Я не могу отворачивать из-за того, что он может въехать в меня. Из-за чего вы меня сами оставляете в первом сегменте. Это шутка!» — прокричал Дуэн по радио.

Из первого сегмента также не смог выйти и японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, который не успел начать свою вторую попытку.

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