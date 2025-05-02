«Это шутка!» Пилот «Альпин» Дуэн сорвался на команду в спринт-квалификации Гран-при Майами

Австралийский гонщик Формулы-1 Джек Дуэн накричал на свою команду «Альпин» по радио после того, как не смог пройти во второй сегмент спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года Гран-при Майами.

«Это неприемлемо. Если вы собираетесь его [Пьера Гасли] отправить за мной, вы должны убедиться, что он готов, или выпустить до меня. Я не могу отворачивать из-за того, что он может въехать в меня. Из-за чего вы меня сами оставляете в первом сегменте. Это шутка!» — прокричал Дуэн по радио.

Из первого сегмента также не смог выйти и японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, который не успел начать свою вторую попытку.