Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой поул в спринт-квалификации ГП Майами

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий коллектив «Мерседес», отреагировал на завоевание поула в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Квалификация выдалась напряжённой. С самого утра я чувствовал себя хорошо, как и уверенность в силах, нужно было лишь собрать всё воедино. Очень счастлив. Будет приятно стартовать завтра с поула, постараемся добиться максимума — и в спринте, и в квалификации, которая будет после него», — сказал Антонелли после спринт-квалификации.

Второе и третье время продемонстрировали гонщики «Макларена» — Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».