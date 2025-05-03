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Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой поул в спринт-квалификации ГП Майами

Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой поул в спринт-квалификации ГП Майами
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий коллектив «Мерседес», отреагировал на завоевание поула в спринт-квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Квалификация выдалась напряжённой. С самого утра я чувствовал себя хорошо, как и уверенность в силах, нужно было лишь собрать всё воедино. Очень счастлив. Будет приятно стартовать завтра с поула, постараемся добиться максимума — и в спринте, и в квалификации, которая будет после него», — сказал Антонелли после спринт-квалификации.

Второе и третье время продемонстрировали гонщики «Макларена» — Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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