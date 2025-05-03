Новичок «Мерседеса» Антонелли — самый молодой обладатель поула в спринт-квалификациях Ф-1
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли и новичок немецкого коллектива «Мерседес» стал самым молодым обладателем поул-позиции в спринт-квалификациях «Королевских гонок».
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
Итальянец показал лучший результат во время шестого этапа сезона 2025 года — Гран-при Майами.
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:26.482
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.045
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.100
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.255
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.309
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.326
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.548
8. Александер Албон («Уильямс») +0.711
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.061
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.308.
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