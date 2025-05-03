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Новичок «Мерседеса» Антонелли — самый молодой обладатель поула в спринт-квалификациях Ф-1

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли и новичок немецкого коллектива «Мерседес» стал самым молодым обладателем поул-позиции в спринт-квалификациях «Королевских гонок».

Итальянец показал лучший результат во время шестого этапа сезона 2025 года — Гран-при Майами.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:26.482

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.045

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.100

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.255

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.309

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.326

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.548

8. Александер Албон («Уильямс») +0.711

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.061

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.308.