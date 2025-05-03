Руководитель «Мерседеса» Вольф отреагировал на поул Антонелли в спринт-квалификации Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на поул-позицию 18-летнего итальянского гонщика и новичка немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли, которую он завоевал в спринт-квалификации шестого этапа сезона 2025 года — Гран-при Майами.

«Он всего лишь молодой парень… Надеюсь, в будущем нам будет очень весело и мы будем счастливы. Всё дело в траектории. Дело не в том, поул это в спринте или результат завтра, главное, что он сделал это, и сейчас Кими —самый быстрый», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

Второе и третье время продемонстрировали гонщики «Макларена» — Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».