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Чемпион Формулы-1 Баттон — об Антонелли: это не то, что вы ждёте от дебютанта

Чемпион Формулы-1 Баттон — об Антонелли: это не то, что вы ждёте от дебютанта
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон комплиментарно отозвался о 18-летнем дебютанте «Королевских гонок» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после поула в спринт-квалификации Гран-при Майами.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100

«Мы видели его во время аварии в Монце, и именно это я подумал о Кими Антонелли — невероятно быстрый, но пилотирующий на грани риска. Однако в этом сезоне он совершенно не похож на того пилота. Кими спокоен, собран, занимается своим делом, аккуратно прогрессирует, всегда на высоких позициях, набирает очки в каждой гонке.

И это не то, что вы ждёте от дебютанта. Его последовательность поразила меня, но он произвёл настоящий фурор и его скорость действительно хороша», — сказал Баттон во время эфира Sky Sports.

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