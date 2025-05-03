Чемпион Формулы-1 Баттон — об Антонелли: это не то, что вы ждёте от дебютанта

Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон комплиментарно отозвался о 18-летнем дебютанте «Королевских гонок» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после поула в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«Мы видели его во время аварии в Монце, и именно это я подумал о Кими Антонелли — невероятно быстрый, но пилотирующий на грани риска. Однако в этом сезоне он совершенно не похож на того пилота. Кими спокоен, собран, занимается своим делом, аккуратно прогрессирует, всегда на высоких позициях, набирает очки в каждой гонке.

И это не то, что вы ждёте от дебютанта. Его последовательность поразила меня, но он произвёл настоящий фурор и его скорость действительно хороша», — сказал Баттон во время эфира Sky Sports.