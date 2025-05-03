Чемпион Формулы-1 Баттон — об Антонелли: это не то, что вы ждёте от дебютанта
Поделиться
Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон комплиментарно отозвался о 18-летнем дебютанте «Королевских гонок» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» после поула в спринт-квалификации Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«Мы видели его во время аварии в Монце, и именно это я подумал о Кими Антонелли — невероятно быстрый, но пилотирующий на грани риска. Однако в этом сезоне он совершенно не похож на того пилота. Кими спокоен, собран, занимается своим делом, аккуратно прогрессирует, всегда на высоких позициях, набирает очки в каждой гонке.
И это не то, что вы ждёте от дебютанта. Его последовательность поразила меня, но он произвёл настоящий фурор и его скорость действительно хороша», — сказал Баттон во время эфира Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2025
-
01:12
-
01:07
-
01:01
-
00:58
-
00:53
-
00:49
-
00:46
-
00:42
-
00:38
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:18
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:49
-
23:23
-
23:08
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
21:57
-
21:21
-
20:45
-
20:34
-
20:16
-
19:43
-
19:26
-
18:36
-
18:10
-
17:37
-
17:30
-
17:18
-
16:50
-
16:47
-
15:42