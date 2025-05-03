Расселл отреагировал на поул своего напарника Антонелли в спринт-квалификации
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» прокомментировал пятое место в спринт-квалификации Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«Я искренне поздравляю Кими. Очень рад видеть. Он проделал потрясающую работу. Кими был очень быстр весь день. Действительно впечатляет.
Сегодня у меня были небольшие проблемы, я немного сбился с темпа, чувствовал себя не очень комфортно. Мы просто хотели начать с самого начала, потому что в конечном счёте у меня не было такой уверенности, и мы подумали, что, вероятно, при работе с «медиумом» или «софтом» у нас пойдёт улучшение.
Пятое место сегодня — не очень хорошо, есть над чем поработать, но это потрясающе для Кими и для команды», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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