Пиастри указал на ошибку, которая стоила ему первого места в спринт-квалификации

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» отреагировал на второе место в спринт-квалификации Гран-при Майами.

«В целом доволен. Это был не лучший круг в моей карьере. В последнем повороте я заблокировал колесо, из-за чего, вероятно, и потерял поул, но второе место всё равно является хорошим результатом. Мы всё ещё можем продолжить борьбу завтра в спринте. В целом, я доволен.

Надеюсь, у нас есть немного больше времени, чтобы увеличить темп, так что я настроен позитивно. Постараюсь занять первое место в спринте, прежде чем начнётся борьба за большие очки», — приводит слова Пиастри Sky Sports.