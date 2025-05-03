Пиастри указал на ошибку, которая стоила ему первого места в спринт-квалификации
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» отреагировал на второе место в спринт-квалификации Гран-при Майами.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт-квалификация
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:26.482
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.045
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.100
«В целом доволен. Это был не лучший круг в моей карьере. В последнем повороте я заблокировал колесо, из-за чего, вероятно, и потерял поул, но второе место всё равно является хорошим результатом. Мы всё ещё можем продолжить борьбу завтра в спринте. В целом, я доволен.
Надеюсь, у нас есть немного больше времени, чтобы увеличить темп, так что я настроен позитивно. Постараюсь занять первое место в спринте, прежде чем начнётся борьба за большие очки», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
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